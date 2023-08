Yvelines. Collision entre deux voitures et un bus sur l’A13 : la circulation est interrompue

La circulation est totalement interrompue ce vendredi matin depuis 8h30 sur l’autoroute A13 où un accident s’est produit à hauteur d’Ecquevilly (Yvelines) dans la descente peu avant la bretelle de sortie des Mureaux en direction de la Normandie.



Selon Bison Futé, qui fait état d’un accident mortel, au moins deux voitures de tourisme et un bus sont impliqués dans le sens Paris vers Mantes au kilomètre 30.



La circulation dans ce sens est totalement interrompue précise le service départemental d’incendie et de secours (SDIS78) qui a dépêché des secours sur place.



Plus d’infos à venir