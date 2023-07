Yvelines. Au moins deux morts et cinq blessés dans un accident entre un autobus et une voiture

Des moyens importants ont été rapidement engagés : 93 sapeurs-pompiers, 7 équipes médicales (5 SMUR et 2 équipes sapeurs pompiers) et 20 véhicules de secours.



« L’intervention d’un hélicoptère du SAMU et d’un hélicoptère de la sécurité civile est en cours pour permettre l’évacuation des blessés en urgence absolue. Le sous-préfet de Mantes-la-Jolie est sur place avec les équipes de secours », indique la préfecture des Yvelines, dans un communiqué.



La route départementale 113 est actuellement fermée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie.



Plus d'infos à venir