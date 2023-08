Yvelines. Au Pecq, deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

Deux cambrioleurs ont été interpellés dans un pavillon qu'ils étaient en train de fouiller, rue Victor-Hugo au Pecq (Yvelines).



Un peu avant 9 heures, ce mercredi 9 août, la police municipale a été informée du déclenchement de l'alarme intrusion dans un pavillon. Des équipages de la police nationale sont allés sur place et ont constaté qu'un volet et une fenêtre étaient ouverts. Ils ont pénétré discrètement dans le logement et ont mis la main sur deux individus en train de fouiller les pièces.



Les suspects, âgés de 19 ans, ont été interpellés en flagrant délit de vol part effraction et placés en garde à vue.