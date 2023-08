Yvelines. A Saint-Germain-en-Laye, les policiers mettent en échec deux jeunes cambrioleurs

Deux jeunes cambrioleurs ont été interpellés mardi 15 août, en fin d'après-midi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Ils venaient de forcer la porte d'entrée et un volet d'un pavillon de la rue Jeanne-d'Arc, provoquant immédiatement le déclenchement du système d'alarme.



Un équipage de la brigade anticriminalité, alerté par le centre d'information et de commandement du commissariat, est arrivé très vite sur place et a interpellé les suspects avant qu'ils n'aient eu le temps de dérober quoi que ce soit.



Les deux adolescents, âgés tous deux de 16 ans et domiciliés à Versailles et Paris 19ème, ont été placés en garde à vue pour tentative de vol par effraction.