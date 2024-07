Violents orages dans l’Eure : routes coupées, 6 500 foyers privés d’électricité

De violents orages accompagnés de fortes pluies ont impacté le département de l’Eure ce mercredi en fin d’après-midi, annonce ce soir la préfecture. Plus particulièrement, les environs de Bernay, Grand-Bourgtheroulde ainsi que l’agglomération d’Evreux. La vallée de la Seine et la vallée de l’Eure sont particulièrement concernées.



À cette heure, aucun blessé n’est signalé.

En revanche, dans les environs de Thierville, les D124 et D438 sont fermés à la circulation.



Un effondrement de chaussée est en effet intervenu sur la RD124 dans les environs de Ecaquelon, rendant cet axe impraticable.



Dans les environs de Glos-sur-Ville, la D130 est fermée à la circulation.



Au Viel-Evreux, la bretelle d’accès sur la RN154 depuis le rond-point de la Rougemare en direction de Louviers est fermée.



A 17 heures, 6 500 foyers étaient privés d’électricité. À 18h30, grâce à l’intervention rapide des équipes d’ENEDIS, ce chiffre a baissé : 4 600 foyers restent encore sans courant.



À Vernon, le « Club 2024 » (fan zone labellisée JOP2024) a été fermé par le maire, par mesure de précaution.



La foudre a causé un incendie dans une habitation au Mesnil-Jourdain. L’occupant a pu être évacué sans être blessé.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus à près de 300 reprises, indique a 19 heures le préfet de l’Eure, dans un communiqué. La gendarmerie nationale et la police nationale sont également engagés.



Le préfet de l’Eure a réuni le centre opérationnel départemental (COD) à la préfecture afin de suivre la situation et de prendre en temps réel les décisions nécessaires.



Conseils de précaution :

• tenez-vous éloignés des voies inondées

• limitez vos déplacements

• ne cherchez pas à prendre possession de votre véhicule s’il est stationné en sous-sol.