Violent incendie à Ivry-la-Bataille : le corps d'une femme de soixante-cinq ans découvert dans les décombres

Des moyens importants ont été mobilisés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis), soit 41 sapeurs-pompiers, issus de six centres de secours de la région : Ezy-sur-Eure, Pacy-sur-Eure, Vernon, Evreux, Conches (cellule d'éclairage) et Anet. Le maire de la commune s'est rendu sur place, ainsi que la gendarmerie qui a ouvert une enquête.



Ce matin, les secours, dont la cellule sauvetage-déblaiement, étaient toujours sur les lieux du sinistre. Les trois appartements ont été détruits.