Violent incendie à Grand-Quevilly : un feu de voiture se propage à huit maisons mitoyennes, rue Ampère

Quatre lances à incendie sont entrées en action par intermittence pour éteindre les points chauds alors que les secours procédaient au dégarnissage de la façade.



Des équipes spécialisées en risques bâtimentaires et en sauvetage-déblaiement ont été mobilisées.



Aucune victime n’est à déplorer, mais vingt habitants dont les maisons, accolées les unes aux autres, sont impactées par le sinistre ont été évacués et pris en charge par la mairie qui a ouvert une salle du gymnase Eric-Tabarly pour les abriter. Pour des raisons de sécurité, le gaz et l'électricité ont été coupés dans le lotissement et un périmètre de sécurité a été mis en place le temps des opérations de secours.