Violences à Evreux : « rassemblement républicain » dans le hall de la mairie à 13 heures

L’Association des maires de France appelle à se réunir ce lundi 19 octobre en soutien aux communes touchées par les violences. À Évreux, élus et agents volontaires sont attendus à l’hôtel de ville.

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 11:01