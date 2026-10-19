Violences à Evreux : « rassemblement républicain » dans le hall de la mairie à 13 heures

Légende : Le rassemblement de solidarité est prévu à partir de 13 heures dans le hall de l'ôtel de ville d'Evreux
Après les incendies de bâtiments publics et les pillages de commerces de ce samedi 17 octobre, l’Association des maires de France (AMF) appelle les maires, les conseils municipaux et les forces vives qui le souhaitent à se rassembler devant les mairies ce lundi 19 octobre. L’horaire recommandé est midi, mais les rassemblements peuvent se tenir plus tard dans la journée.
Dans un communiqué publié dimanche, l’AMF condamne des agressions et un vandalisme dont la violence « franchit un seuil inacceptable ». Elle exprime sa solidarité avec les élus, les habitants et les commerçants des communes touchées, ainsi que sa reconnaissance aux forces de l’ordre et aux personnels des services de secours.
Dans un communiqué publié dimanche, l’AMF condamne des agressions et un vandalisme dont la violence « franchit un seuil inacceptable ». Elle exprime sa solidarité avec les élus, les habitants et les commerçants des communes touchées, ainsi que sa reconnaissance aux forces de l’ordre et aux personnels des services de secours.
À Évreux, un rassemblement dans le hall de l’hôtel de ville
À Évreux (Eure), Guy Lefrand relaie cet appel. Le maire invite les élus municipaux et les agents qui le souhaitent à se retrouver ce lundi à 13 heures, dans le hall de l’hôtel de ville, place du Général-de-Gaulle..
Ce rendez-vous doit permettre « d’exprimer notre solidarité envers les communes touchées par les violences de ces derniers jours » et de « réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République », indique le maire. Il sera également l’occasion de saluer l’engagement des forces de sécurité et de secours mobilisées.
Ce rendez-vous doit permettre « d’exprimer notre solidarité envers les communes touchées par les violences de ces derniers jours » et de « réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République », indique le maire. Il sera également l’occasion de saluer l’engagement des forces de sécurité et de secours mobilisées.
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