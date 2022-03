Victorine et Nathan ont signé un Contrat d’engagement jeunes : un sésame pour entrer dans la vie active

Ils doivent avoir entre 16 et 25 ans, être sans emploi, ne pas poursuivre ni études, ni formation et être confronté à une difficulté d'accès à l'emploi durable. Voilà les conditions requises pour souscrire un contrat d'engagement jeune (CEJ), le nouveau dispositif mis en place par l'Etat.



Victorine et Nathan espèrent beaucoup de ce contrat d'engagement« Cela va me servir de tremplin en attendant de trouver un travail », confie la jeune femme de 22 ans qui sort d’une expérience de huit mois dans le cadre d’un contrat Service civique.



Victorine a en poche un BTS en management et ressources humaines. Mais quand elle a voulu tenter une licence d’anglais elle s’est vue refuser une bourse, ses « parents n’étant plus éligibles aux conditions de cette bourse », explique-t-elle.



En désespoir de cause, dans l’attente de trouver un emploi qui corresponde à ce qu’elle veut faire, la jeune femme a opté pour un contrat service civique. Il vient de se terminer.



Victorine est à la recherche d’un travail qui soit en « contact avec les gens » tant à l'accueil dans une mairie que dans une administration publique. « j’ai quelques perspectives, des entretiens à venir », se réjouit-elle.



Ce contrat d’accompagnement, comprenant une aide financière appréciable, qu’elle a signé mardi à Pôle Emploi de Rouen Aubette, en présence de la directrice de l'agence Catherine Leroux, va assurément lui permettre de mettre le pied à l’étrier et de se lancer dans la vie active.