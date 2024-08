Vernon : un homme périt dans un violent incendie qui a mobilisé 55 sapeurs-pompiers cette nuit

Dramatique incendie hier soir à Vernon dans l'Eure : un homme de 55 ans est décédé et deux femmes de 89 et 38 ans, en état de choc, ont été transportées à l'hôpital.



Le feu s'est déclaré dans un immeuble de ville situé au 8, rue Georges-Clemenceau, près du pont éponyme, vers 22 h 45. Il s'est propagé à deux appartements au dernier étage ainsi qu'à la toiture et à la façade latérale du bâtiment.