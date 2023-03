Vernon. Il tente de se trancher la gorge lors de son interpellation pour violences conjugales

A leur arrivée, le mis en cause prend immédiatement la fuite à bord de son véhicule. Il est rapidement pris en chasse par des équipages de police et de la gendarmerie. Après un long périple sur des routes de campagne via Champenard et Houlbec-Cocherel, il est finalement rattrapé. Au niveau du rond-point du Mont à l'entrée de Saint-Marcel, il percute une voiture de police banalisée.