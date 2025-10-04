Connectez-vous S'inscrire





Vents violents en Seine-Maritime : deux blessés légers et 75 interventions


Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à 75 reprises ce samedi, en lien avec les fortes rafales de vent qui ont balayé l’ensemble du département. Deux personnes ont été blessées.



Samedi 4 Octobre 2025 - 20:32



Illustration
Illustration
La Seine-Maritime a été placée ce samedi en vigilance orange pour vents violents par Météo-France. Ce phénomène climatique a provoqué de nombreuses chutes d’objets et de branches, nécessitant 75 interventions des secours, selon un bilan provisoire publié à 19 heures par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

Parmi ces événements, deux chutes de piétons emportés par le vent ont été signalées sur la voie publique. La première est survenue au Havre à 12h32, la seconde à Étretat à 17h15. Dans chaque cas, il s’agissait d’une personne se trouvant à l’extérieur, surprise par une bourrasque soudaine qui l’a projetée au sol. Les victimes souffrent de blessures légères, notamment des plaies aux membres, et ont été prises en charge par les secours.







