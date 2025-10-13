Vaste contrôle routier sur l’A28 et l’A29 : plus de 880 véhicules interceptés

Les automobilistes circulant sur les deux axes autoroutiers, l'A28 et l'A29, n’ont pas pu manquer le dispositif déployé ce lundi matin en Seine-Maritime. Dès le petit matin, une armada de gendarmes, accompagnés de quatre chiens de la brigade cynophile, ont filtré le trafic pour une double opération ciblée, au niveau de l’aire de Bolleville. En toile de fond : la lutte contre les conduites à risques (alcool, drogues…) et les atteintes au droit du travail.



Cette vaste action coup de poing intervient alors que la Seine-Maritime enregistre un lourd bilan routier : 10 morts en six semaines sur les routes du département, 35 depuis le début de l’année. Un contexte qui justifie la montée en puissance de ces opérations préventives… et répressives.