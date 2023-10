Une voiture percutée par un TER à un passage à niveau à Yvetot, les occupants sont indemnes

Les cinq voyageurs présents dans le train n'ont pas été blessés, précise à infoNormandie le service d'astreinte communication de la SNCF. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers, confirme par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), tout en précisant que les reconnaissances sont toujours en cours.



Le trafic est interrompu entre Bréauté et Motteville, dans les deux sens de circulation. La SNCF annonce son intention de déposer plainte auprès de la gendarmerie, chargée de l’enquête.



Dans l'immédiat, on ignore les circonstances de l'accident. Sur place, il y avait dix-neuf sapeurs-pompiers avec six engins.





Plus d'informations à venir