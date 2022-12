Une personne périt dans l’incendie de son appartement ce soir à Sotteville-lès-Rouen

Le bilan provisoire fait état d’une personne retrouvée décédée dans l’appartement sinistré et d’un blessé léger.



A 23 heures, les secours annoncent que le feu est éteint et que l’extinction des foyers résiduels est en cours..



Une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) est sur place.



Les secours invitent la population à éviter le secteur.



Plus d’infos à venir