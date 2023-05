Une parapentiste bloquée en milieu de falaise à Saint-Jouin-Bruneval

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime a dépêché, ce lundi 1er mai peu avant 19h30, treize sapeurs-pompiers pour porter assistance à une personne en difficulté au niveau de la falaise de Saint-Jouin-Bruneval.



Il s’agissait en fait d’une parapentiste qui s’est retrouvée bloquée en milieu de falaise sur une plateforme rocheuse et piégée par le sommet inaccessible à pied.



La victime, non blessée, a été secourue par une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) héliportée sur les lieux.



L’intervention était toujours en cours à 20h30.