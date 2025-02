Une longère en proie aux flammes en Seine-Maritime : « une personne manque à l’appel »

Des moyens importants ont été engagés cette nuit de dimanche à lundi par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) pour combattre un violent feu en Seine-Maritime.



Peu avant 1h45, un appel est parvenu via le 18 signalant un incendie rue Nell de Bréauté à La Chapelle-du-Bourgay, une commune située sur l’axe Dieppe - Les Grandes Ventes. Selon le témoin, des flammes et d’importantes fumées s’échappaient d’un bâtiment agricole.