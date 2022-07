Une infirmière libérale poursuivie par la justice pour escroquerie à la CPAM des Yvelines

Une infirmière libérale sera jugée début 2023 devant le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) pour escroquerie au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).



Les escroqueries qui sont reprochées à cette versaillaise de 55 ans ont été commises entre 2016 et 2018 et s’élèvent à un montant total de plus de 73 000 euros.