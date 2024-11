Une femme est décédée dans l’incendie de son appartement à Sotteville-lès-Rouen

Les secours ont porté assistance à deux personnes présentes dans le logement, une femme de 50 ans blessée grave et un homme du même âge blessé léger. La femme en arrêt cardio-respiratoire a été prise en charge par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Les tentatives de réanimation n’ont pas permis de la ramener à la vie. Le médecin urgentiste a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal.



L’homme quant lui, a été transporté en urgence relative



L’incendie circonscrit, les sapeurs-pompiers ont procédé aux opérations habituelles de déblai et de ventilation.



Neuf habitants ont été évacués le temps de l’intervention qui a mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers avec six engins.