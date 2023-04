Un rocqual de 18 mètres retrouvé mort sur la plage de Saint-Valery-en-Caux

La découverte d'une baleine morte sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime, n'a pas manqué d'attirer les curieux hier, mercredi 19 avril.



Un cétacé de dix-huit mètres et de plusieurs tonnes s’est échoué en début de l’après midi en bordure de la plage, sans doute à la faveur de la marée montante. « L’animal de l’espèce rorqual commun est malheureusement décédé », peut-on lire sur le site de la ville.



Les autorités vétérinaires et sanitaires ont été alertées. Des analyses vont être réalisées afin de déterminer les causes de la mort.



En raison de la marée descendante, la mairie a demandé de ne pas s’approcher de l’animal, dans l'attente de la fermeture de la plage au public par arrêté municipal.