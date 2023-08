Un immeuble partiellement en feu ce dimanche soir à Dieppe : 35 sapeurs-pompiers mobilisés

Sur place, trente-cinq sapeurs-pompiers et quinze engins de lutte contre l’incendie et de secours à personnes sont engagés. Un poste de commandement de type colonne a été mis en place, précise à 22h30 le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



On ignore à cette heure s’il y a des victimes et l’origine du départ de feu.



Plus d’infos à venir.