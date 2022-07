Un épisode de pollution à l’ozone prévu ce lundi 18 juillet dans l’Eure et l’Orne

La procédure d'information et de recommandations pour une pollution à l'ozone est activée dans l'Eure et l’Orne, pour la journée de lundi 18 juillet.



L'ensoleillement et les températures élevées favorisent l'apparition d'ozone. Ce polluant est lié aux émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures, rappelle Atmo Normandie.