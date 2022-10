Un enfant de 5 ans tué dans un accident impliquant un poids-lourd à Bihorel, près de Rouen

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce mercredi peu après 11 heures à Bihorel, près de Rouen (Seine-Maritime). Il a impliqué un poids lourd et des cyclistes, une mère de famille et deux enfants en bas âge. Un enfant de cinq ans est décédé et un autre âgé de deux ans et demi est blessé légèrement, selon les secours. La maman, âgée de 33 ans, a été blessée grièvement.



Le drame est survenu rue de la Prévotière , dans des circonstances que l'enquête de police, confiée du groupe d'appui judiciaire (Gaj) devra établir.



A l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'enfant de cinq ans était en arrêt cardio-respioratoire. Malgré tous les soins prodigués sur place par les secours, dont l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Rouen, la petite victime n'a pas survécu.



Les deux blessés ont été transportés, médicalisés, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. Le conducteur du poids-lourd n'a pas été blessé mais il est fortement choqué.