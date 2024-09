Un chien abattu par la police après avoir arraché le bras de sa maîtresse au Petit-Quevilly

​Les sapeurs-pompiers pas plus que la police municipale n’ont pu intervenir pour porter secours à la victime, en état de choc.



La brigade cynophile de la police nationale, habituée à ce type d’intervention, a tenté à plusieurs reprises de capturer l’animal à l’aide notamment d’un lasso. En vain.



Le chien de plus en plus excité se rapprochait dangereusement de sa maîtresse blessée. Les policiers n’ont donc pas eu d’autres choix que de le tuer en faisant usage de leur arme de service.