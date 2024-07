Un « challenge Alain Nogarède » pour rendre hommage à l'élu d'Evreux, le samedi 13 juillet

La Ville d’Évreux (Eure), en partenariat avec le club de Navarre, organise, le 13 juillet prochain, le « challenge Alain Nogarède » en hommage à l’ancien élu d’Évreux et de son agglomération.



Ce tournoi, le premier du nom, rend hommage à l’élu ébroïcien disparu le 23 janvier 2024 à l’âge de 75 ans.



Habitué du boulodrome de Navarre, son quartier de cœur, Alain Nogarède fut un fervent pratiquant de la pétanque, comme en témoigne ses deux titres de 1/2 finalistes du championnat de France, en doublette en 1977 puis 1979, avec Jacky Casso, rappelle la mairie d'Évreux.



Ouvert à tous, enfants et adultes, licenciés et non licenciés, ce challenge se veut d’abord celui de la convivialité. Il se déroulera naturellement sur le boulodrome de Navarre.



Infos pratiques



En doublette

Deux parties le matin, deux l’après-midi.

Tirage à la mêlée (changement de partenaire à chaque partie)

Inscription à partir de 9h ; jet du but à 10 h.

Tous les participants seront récompensés.

buvette et restauration sur place.