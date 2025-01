Un blessé grave et dix blessés légers dans l'effondrement d’une terrasse à Bois-Guillaume, près de Rouen

Des moyens importants de secours ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) : 61 sapeurs-pompiers, avec 14 engins, ainsi que des équipes du SMUR et de la police, sont intervenus. L’Unité de sauvetage d’appui et de recherche (USAR) des sapeurs-pompiers a sécurisé le site afin d’éviter tout autre risque.



Les causes de l’effondrement n’ont pas encore été déterminées, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident.