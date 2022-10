Un bâtiment classé en proie aux flammes près de Vernon : il abritait une vingtaine de voitures

Outre la vingtaine de véhicules, dont certains de valeur qu’il abritait, le bâtiment concerné comprend un atelier et sert au stockage de matériels et produits agricoles. Il est classé aux monuments de France, précise un officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



L’intervention s’est terminée vers 4h30 ce matin pour les soldats du feu.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.