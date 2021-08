Un bagage suspect découvert dans un train au Havre : trafic interrompu et gare évacuée

Le trafic ferroviaire est interrompu au départ et à l'arrivée du Havre, en Seine-Maritime, depuis 14h30, ce lundi 2 août.



Un bagage suspect, oublié ou abandonné par un passager (?) , a été retrouvé dans un train en garde du Havre. Par précaution, la gare a été évacuée pour permettre l'intervention des services de sécurité et du service de déminage de Caen qui est attendu sur place.



Le train 3115 sera terminus Bréauté ainsi que le train 3122 origine Bréauté.



« Nos équipes sont à la recherche de cars de substitution », indique la SNCF, en milieu d'après-midi.



Plus d'infos à venir