Un adolescent perd la vie dans un accident de moto à Auzebosc, en Seine-Maritime

Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dans un accident de moto, ce jeudi en fin d’après-midi à Auzebosc, en Seine-Maritime. Les secours ont été contactés à 17h22 pour un jeune homme découvert inconscient au sol près d’un deux roues, rue d’Yvetot.



Malgré les soins d’urgence et la tentative de réanimation prodigués sur place par les sapeurs-pompiers et un infirmier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), la victime a été déclarée décédée par le médecin du SMUR.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. ​Le deux roues est seul en cause.