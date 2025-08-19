Un adolescent de 15 ans victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, en Seine-Maritime

Ce mardi 19 août, peu avant 17h30, un adolescent âgé de 15 ans a été victime d’un début de noyade alors qu’il se baignait sur une plage du Havre (Seine-Maritime)
Réanimé par les sauveteurs de la SNSM
Selon les premiers éléments, le jeune homme faisait partie d’un groupe d’enfants hébergés dans un foyer d’Elbeuf, accompagné d’un éducateur. En difficulté dans l’eau, l’adolescent a été sorti de la mer par les sauveteurs de la SNSM, en arrêt cardio-respiratoire. Ces derniers ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation, avant l’arrivée des secours.
Transporté médicalisé à l’hôpital Monod
Les sapeurs-pompiers du Havre ont dépêché trois engins et sept hommes sur place, avec le concours du SAMU. L’adolescent, médicalisé sur les lieux, a été transporté en urgence vers le centre hospitalier Jacques-Monod.
Une enquête ouverte au commissariat du Havre devra préciser les circonstances exactes de l’accident
