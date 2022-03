Un accident de la route fait trois blessés dont un grave ce matin près de Rouen

Dieux véhicules sont entrés en collision ce matin à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, dans l’agglomération rouennaise. L’accident qui a fait trois blessés dont un grave s’est produit peu avant 7 heures ce dimanche 13 mars, rue Waddington sous le viaduc, d’après les secours mobilisés sur place.



Les sapeurs-pompiers ont comptabilisé trois victimes à leur arrivée, dont une était inconsciente et incarcérée dans l’un des véhicules impliqués. Elles sont en cours de prises en charge pour être transportées vers des hôpitaux de la région.



19 sapeurs-pompiers avec 6 engins sont sur les lieux, ainsi que la police en charge des constatations et d’établir les circonstances de l’accident.



