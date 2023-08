Trois blessés dans une sortie de route sur l’A150 entre Rouen et Yvetot

Un accident de la route a fait trois blessés ce samedi 5 août, en début de soirée sur l’autoroute A150 entre Rouen et Yvetot (Seine-Maritime). Il est survenu vers 19h15au niveau de l’échangeur de l’A151.



Pour une raison qui reste à établir, une voiture a fait une sortie de route et ses occupants, deux adultes et un enfant de 6 ans se sont retrouvés bloqués à l’intérieur de l’habitacle. Ils ont été extraits et pris en charge, légèrement blessés, par les sapeurs-pompiers.