Trois blessés dans une collision entre un scooter et deux piétons au Havre

Un accident de la circulation a impliqué un scooter et deux piétons ce vendredi après-midi à Fécamp (Seine-Maritime). Le bilan communiqué par les sapeurs-pompiers fait état de trois blessés légers.



L’accident est survenu vers 16h30 rue Charles-Leborgne au Havre dans des circonstances que l’enquête de police va devoir déterminer.



Toujours est-il que le passager du scooter et les deux piétons renversés ont été pris en charge par les secours pour être transportés en urgence relative à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.



Le conducteur du scooter est indemne.



L’intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et cinq engins.