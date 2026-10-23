Trappes (Yvelines) : un mort et quatre blessés, un suspect en garde à vue

Une personne a été tuée et quatre autres blessées ce vendredi 23 octobre à Trappes, selon un premier bilan communiqué par le Premier ministre. Âgé d’une vingtaine d’années, le tireur présumé, armé d’un pistolet mitrailleur, a été interpellé et placé en garde à vue.
Les forces de sécurité et l’autorité judiciaire sont mobilisées. Le Parquet national antiterroriste indique se tenir en observation : cela ne signifie pas, à ce stade, qu’il s’est saisi de l’enquête. Le bilan et les circonstances des faits restent à préciser.
Les forces de sécurité et l’autorité judiciaire sont mobilisées. Le Parquet national antiterroriste indique se tenir en observation : cela ne signifie pas, à ce stade, qu’il s’est saisi de l’enquête. Le bilan et les circonstances des faits restent à préciser.
Profonde émotion suite à l’attaque à l’arme à feu survenue à Trappes et La Verrière. Une personne est décédée. Plusieurs autres sont grièvement blessées. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu’à tous les habitants des Yvelines. Dans cette terrible épreuve, la Nation se tient à leurs côtés. Reconnaissance à nos forces de l’ordre qui ont déjà procédé à l’interpellation de l’auteur. Le parquet national antiterroriste s’est saisi.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026