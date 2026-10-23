Trappes (Yvelines) : un mort et quatre blessés, un suspect en garde à vue

Une personne a été tuée et quatre autres blessées ce vendredi 23 octobre à Trappes, selon un premier bilan communiqué par le Premier ministre. Âgé d’une vingtaine d’années, le tireur présumé, armé d’un pistolet mitrailleur, a été interpellé et placé en garde à vue.



Les forces de sécurité et l’autorité judiciaire sont mobilisées. Le Parquet national antiterroriste indique se tenir en observation : cela ne signifie pas, à ce stade, qu’il s’est saisi de l’enquête. Le bilan et les circonstances des faits restent à préciser.