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Trappes (Yvelines) : un mort et quatre blessés, un suspect en garde à vue





Vendredi 23 Octobre 2026 à 12:31

Une personne a été tuée et quatre autres blessées ce vendredi 23 octobre à Trappes, selon un premier bilan communiqué par le Premier ministre. Âgé d’une vingtaine d’années, le tireur présumé, armé d’un pistolet mitrailleur, a été interpellé et placé en garde à vue.

Les forces de sécurité et l’autorité judiciaire sont mobilisées. Le Parquet national antiterroriste indique se tenir en observation : cela ne signifie pas, à ce stade, qu’il s’est saisi de l’enquête. Le bilan et les circonstances des faits restent à préciser.



Mots clés : Yvelines

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