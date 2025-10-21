Trafic SNCF interrompu entre Barentin et Rouen après un accident de personne

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens ce mardi soir vers 20h30 sur la ligne Le Havre - Paris–Saint-Lazare, à la suite d’un accident de personne survenu entre Maromme et Malaunay (Seine-Maritime).
Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont sur place, ainsi que les services de police qui procèdent aux constatations d'usage. La victime, dont le sexe et l'âge, ne sont pas formellement établis, est décédée après avoir été percutée par un train de voyageurs transportant 140 passagers environ, à hauteur du passage à niveau n°45 à Notre-Dame-de-Bondeville, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les circonstances de l'accident sont, à ce stade de l'enquête, indéterminées.
Reprise du trafic vers 23 heures
Les équipes SNCF procèdent quant à elles aux vérifications de sécurité avant toute reprise du trafic. Dans l'immédiat, 5 à 6 trains sont impactés. Les voyageurs sont dirigés vers les gares d'Yvetot et de Malaunay. Le service d'abstreinte communication de la SNCF indique que la reprise normale des circulations est prévue aux alentours de 23h00.
Dans l'attente, des plateaux repas et des boissons ont été servis aux passagers des trains bloqués. Des retards et suppressions restent possibles sur l’ensemble de la ligne.
🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 20h45
🔴Accident de personne sur la ligne Paris Saint Lazare <> Le Havre
ℹ La circulation est interrompue entre Barentin et Rouen dans les deux sens de circulation, le temps d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires.
L'heure de reprise… pic.twitter.com/ZIrI9sQDzU
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 21, 2025