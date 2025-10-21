Trafic SNCF interrompu entre Barentin et Rouen après un accident de personne

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens ce mardi soir vers 20h30 sur la ligne Le Havre - Paris–Saint-Lazare, à la suite d’un accident de personne survenu entre Maromme et Malaunay (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont sur place, ainsi que les services de police qui procèdent aux constatations d'usage. La victime, dont le sexe et l'âge, ne sont pas formellement établis, est décédée après avoir été percutée par un train de voyageurs transportant 140 passagers environ, à hauteur du passage à niveau n°45 à Notre-Dame-de-Bondeville, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les circonstances de l'accident sont, à ce stade de l'enquête, indéterminées.