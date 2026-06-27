Tempête dans l’Eure : les Andelys durement touchés, la mairie ouvre une ligne dédiée

La mairie rappelle qu’il ne faut jamais toucher un câble électrique tombé au sol ou un objet en contact avec une ligne électrique. En cas de danger immédiat, il est recommandé d’appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.



De son côté, le député de l’Eure Timothée Houssin indique que les Andelys ainsi que d’autres communes de la circonscription ont été touchées par de violents orages ayant causé d’importants dégâts. Il invite les habitants à éviter tout déplacement et à rester à l’abri jusqu’à la fin de l’épisode.



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