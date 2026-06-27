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Tempête dans l’Eure : les Andelys durement touchés, la mairie ouvre une ligne dédiée


Des rafales d’une rare violence ont frappé les Andelys et plusieurs communes de l’Eure samedi soir. Arbres déracinés, coupures d’électricité et lignes tombées ont conduit la mairie à activer une cellule d’information pour les habitants.



Samedi 27 Juin 2026 - 23:56


Spectacle de désolation ce soir aux Andelys - Photo Timothée Houssin/Facebook
Spectacle de désolation ce soir aux Andelys - Photo Timothée Houssin/Facebook
Les orages ont provoqué d’importants dégâts aux Andelys. De nombreux arbres ont été couchés par le vent et plusieurs secteurs sont privés d’électricité. Face à la situation, la municipalité a demandé aux habitants de signaler les difficultés rencontrées via le standard de la mairie, ouvert pour centraliser les demandes et orienter les interventions.

Les services municipaux peuvent notamment être contactés en cas de coupure de courant, de dégâts au domicile, de personne isolée ou vulnérable nécessitant une assistance, ou encore de danger sur la voie publique, comme un arbre, une branche ou une ligne électrique tombés.

Prudence et déplacements limités

Les employés de la ville ont déblaye cette nuit les arbres déracinés - Phito Ville des Andelys/Facebook
Les employés de la ville ont déblaye cette nuit les arbres déracinés - Phito Ville des Andelys/Facebook
La mairie rappelle qu’il ne faut jamais toucher un câble électrique tombé au sol ou un objet en contact avec une ligne électrique. En cas de danger immédiat, il est recommandé d’appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.

De son côté, le député de l’Eure Timothée Houssin indique que les Andelys ainsi que d’autres communes de la circonscription ont été touchées par de violents orages ayant causé d’importants dégâts. Il invite les habitants à éviter tout déplacement et à rester à l’abri jusqu’à la fin de l’épisode.

Plus d’infos à venir sur infonormandie 

À RETENIR 

* Le standard de la mairie est joignable au 02 32 54 04 16.
* Les habitants sont invités à signaler toute situation dangereuse.
* Les déplacements doivent être limités tant que les opérations de sécurisation sont en cours.
* Ne jamais approcher une ligne électrique tombée au sol.




Tags : canicule, Eure, les Andelys, orages


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