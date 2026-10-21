Tempête Austen : les trains à l’arrêt vendredi en Normandie, une reprise espérée samedi après-midi

Selon les prévisions de Météo-France relayées par la SNCF, des rafales supérieures à 110 km/h sont attendues, voire davantage sur les côtes les plus exposées. Cette suspension vise à protéger les voyageurs et le personnel, mais aussi à éviter que des trains se retrouvent immobilisés en pleine voie pendant la tempête.
Une reprise soumise aux vérifications du réseau
Les vents violents peuvent provoquer des chutes d’arbres sur les voies ou les câbles d’alimentation électrique. Les équipes de SNCF Réseau seront mobilisées pour reconnaître les lignes, dégager les obstacles et rétablir les installations endommagées avant la reprise des trains.
Anticiper son voyage ou le reporter
Les conditions d’échange et de remboursement sont assouplies pour les trains supprimés. La demande doit être effectuée avant le départ prévu du train, auprès du canal utilisé pour l’achat du billet.
💨 TEMPETE AUSTEN ❌ INTERRUPTION DES CIRCULATIONS @meteofrance annonce le passage de la tempête AUSTEN sur une large partie du nord-ouest de la France, dont la Normandie, avec des rafales supérieures à 110km/h voire davantage sur les côtes les plus exposées. Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel et d'éviter l'immobilisation de trains en pleine voie durant la tempête, @sncfreseau a décidé d'interrompre les circulations ferroviaires sur l'ensemble des lignes normandes à partir de ce vendredi 23 octobre et jusqu'à samedi 24 après-midi. ❌ VENDREDI 23 OCTOBRE Interruption des circulations sur la totalité des lignes normandes 🔴 SAMEDI 24 OCTOBRE Reprise progressive des circulations dans l'après-midi, sous réserve de l'évolution des conditions météorologiques et des vérifications de sécurité Nous vous invitons à anticiper vos déplacements sur la journée de jeudi 22 octobre ou à les reporter au samedi 24 octobre après-midi, dans la mesure des places disponibles. ➡️ Le site SNCF Nomad Train et les applis de mobilité sont en cours de mise à jour. ➡️ Retrouvez toutes les informations liées à la tempête ici : https://t.co/6LtxgGAdNk ➡️ Les conditions d’échange et de remboursement sont assouplies pour les trains supprimés, faites votre demande avant le départ de votre train sur votre canal d’achat. Pour en savoir plus : https://t.co/wNfv9SPuIl— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 21, 2026