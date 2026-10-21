Tempête Austen : les trains à l’arrêt vendredi en Normandie, une reprise espérée samedi après-midi

💨 TEMPETE AUSTEN ❌ INTERRUPTION DES CIRCULATIONS @meteofrance annonce le passage de la tempête AUSTEN sur une large partie du nord-ouest de la France, dont la Normandie, avec des rafales supérieures à 110km/h voire davantage sur les côtes les plus exposées. Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel et d'éviter l'immobilisation de trains en pleine voie durant la tempête, @sncfreseau a décidé d'interrompre les circulations ferroviaires sur l'ensemble des lignes normandes à partir de ce vendredi 23 octobre et jusqu'à samedi 24 après-midi. ❌ VENDREDI 23 OCTOBRE Interruption des circulations sur la totalité des lignes normandes 🔴 SAMEDI 24 OCTOBRE Reprise progressive des circulations dans l'après-midi, sous réserve de l'évolution des conditions météorologiques et des vérifications de sécurité Nous vous invitons à anticiper vos déplacements sur la journée de jeudi 22 octobre ou à les reporter au samedi 24 octobre après-midi, dans la mesure des places disponibles. ➡️ Le site SNCF Nomad Train et les applis de mobilité sont en cours de mise à jour. ➡️ Retrouvez toutes les informations liées à la tempête ici : https://t.co/6LtxgGAdNk ➡️ Les conditions d’échange et de remboursement sont assouplies pour les trains supprimés, faites votre demande avant le départ de votre train sur votre canal d’achat. Pour en savoir plus : https://t.co/wNfv9SPuIl