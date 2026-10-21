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Tempête Austen : les trains à l’arrêt vendredi en Normandie, une reprise espérée samedi après-midi


La SNCF annonce l’interruption des trains Nomad sur toutes les lignes normandes vendredi 23 octobre. La reprise sera progressive, au plus tôt samedi après-midi, selon la météo et l’état du réseau.


Publié le Mercredi 21 Octobre 2026 à 18:42


Tempête Austen : les trains à l’arrêt vendredi en Normandie, une reprise espérée samedi après-midi
Légende : Dans la perspective de la tempête Austen, les trains ne circuleront pas sur l'ensemble des lignes normandes de vendredi 23 octobre, jusqu’au samedi 24 octobre après-midi - Illustration © Adobe Stock 

Les trains resteront à quai en Normandie au passage de la tempête Austen. Dans une annonce aux voyageurs, SNCF Nomad indique que SNCF Réseau a décidé d’interrompre les circulations sur l’ensemble des lignes normandes vendredi 23 octobre, jusqu’au samedi 24 octobre après-midi.

Selon les prévisions de Météo-France relayées par la SNCF, des rafales supérieures à 110 km/h sont attendues, voire davantage sur les côtes les plus exposées. Cette suspension vise à protéger les voyageurs et le personnel, mais aussi à éviter que des trains se retrouvent immobilisés en pleine voie pendant la tempête.

​Une reprise soumise aux vérifications du réseau

La circulation doit reprendre progressivement samedi après-midi, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques et des vérifications de sécurité. Cet horaire ne garantit donc pas un retour à la normale sur toutes les lignes.

Les vents violents peuvent provoquer des chutes d’arbres sur les voies ou les câbles d’alimentation électrique. Les équipes de SNCF Réseau seront mobilisées pour reconnaître les lignes, dégager les obstacles et rétablir les installations endommagées avant la reprise des trains.

​Anticiper son voyage ou le reporter

SNCF Nomad invite les voyageurs à avancer leurs déplacements au jeudi 22 octobre ou à les reporter au samedi 24 octobre après-midi, dans la limite des places disponibles. Au moment de son annonce, la compagnie précisait que son site et les applications de mobilité étaient en cours de mise à jour.

Les conditions d’échange et de remboursement sont assouplies pour les trains supprimés. La demande doit être effectuée avant le départ prévu du train, auprès du canal utilisé pour l’achat du billet.


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