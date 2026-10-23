L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel

Tempête Austen : les ponts de Normandie et de Tancarville ainsi que le viaduc du Grand Canal totalement fermés





Vendredi 23 Octobre 2026 à 08:30

Le pont de Normandie
Le pont de Normandie
Mis à jour à 10 h 15 -  Les vents violents liés à la tempête Austen entraînent d’importantes restrictions de circulation en Seine-Maritime (76), ce vendredi 23 octobre.

Selon Bison Futé, le pont de Normandie, entre la Seine-Maritime et le Calvados (14), et le viaduc du Grand Canal, en Seine-Maritime, d'abord interdits aux piétons et aux deux-roues depuis 6 heures, sont désormais fermés dans les deux sens à tous les véhicules depuis 10 heures.
.
De même, le pont de Tancarville, reliant la Seine-Maritime à l’Eure (27), est interdit aux piétons et aux deux-roues depuis 6 heures. Les autres véhicules sont également concernés depuis 10 heures dans les deux sens.
 


Mots clés : Tempête Austen

Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Chargement du fil info…

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather — actualisées toutes les 15 minutes
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.
S’abonner à la chaîne