Tempête Austen : les ponts de Normandie et de Tancarville ainsi que le viaduc du Grand Canal totalement fermés

Mis à jour à 10 h 15 - Les vents violents liés à la tempête Austen entraînent d’importantes restrictions de circulation en Seine-Maritime (76), ce vendredi 23 octobre.



Selon Bison Futé, le pont de Normandie, entre la Seine-Maritime et le Calvados (14), et le viaduc du Grand Canal, en Seine-Maritime, d'abord interdits aux piétons et aux deux-roues depuis 6 heures, sont désormais fermés dans les deux sens à tous les véhicules depuis 10 heures.

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De même, le pont de Tancarville, reliant la Seine-Maritime à l’Eure (27), est interdit aux piétons et aux deux-roues depuis 6 heures. Les autres véhicules sont également concernés depuis 10 heures dans les deux sens.

