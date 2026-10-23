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Tempête Austen dans l’Eure : 95 appels aux pompiers et 16 interventions à 9h30





Vendredi 23 Octobre 2026 à 10:06

La tempête Austen mobilise fortement les secours dans l’Eure ce vendredi matin. Entre 7h et 9h30, les pompiers ont reçu 95 appels, trois fois plus qu’habituellement. Au total, 270 sapeurs-pompiers sont mobilisés.

Cinq interventions ont été réalisées par les pompiers, notamment pour des chutes d’arbres et de câbles, et onze par les agents des routes du Département.

Limitez vos déplacements, restez à l’abri et éloignez-vous des arbres et des lignes électriques. Ne touchez jamais un câble tombé au sol. Prudence sur les routes face aux risques de chutes de branches.


Mots clés : Eure

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