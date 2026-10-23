Tempête Austen dans l’Eure : 290 pompiers mobilisés, deux blessés légers dans un accident

La tempête Austen continue de mobiliser les secours dans l’Eure. Selon le bilan du SDIS 27 établi ce vendredi 23 octobre à 11 heures, 290 sapeurs-pompiers sont mobilisés, soit 32 % de plus qu’un jour habituel.



Le centre de traitement de l’alerte a reçu 188 appels, avec un pic d’activité entre 7 h et 9 h 30, trois fois supérieur à la normale.



Les pompiers ont effectué 14 interventions, principalement pour des chutes d’arbres et de câbles. À Saint-Pierre-de-Bosguérard, un accident de la circulation a fait deux blessés légers. Un autre accident, impliquant un véhicule seul, a été signalé en milieu de matinée sur l'A13 à hauteur de Beuzeville, dans le sens Caen - Paris.



De leur côté, les équipes des routes du Département sont intervenues à 30 reprises.



Un nouveau bilan est attendu en début d'après-midi.