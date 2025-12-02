Connectez-vous S'inscrire

Sondages géotechniques sur l'A150 à Canteleu : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre




Mardi 2 Décembre 2025 - 18:11


Sondages géotechniques sur l'A150 à Canteleu : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre
Du fait d'un retard causé par les intempéries, les travaux de sondages géotechniques nécessaires aux réparations de la chaussée sur l'autoroute A150 dans le sens Rouen vers Barentin  sont prolongés jusqu’au vendredi 5 décembre.
Dans ce cadre, la bretelle dite de « Canteleu » restera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 5 décembre.

Une déviation sera mise en place par l'échangeur suivant (échangeur de La Vaupalière), comme l'indique le plan ci-dessus.

Ces travaux font suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).
 





Mots clés : A150, bretelle de Canteleu, Seine-Maritime, travaux





http://

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025

Sondages géotechniques sur l'A150 à Canteleu : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

02/12/2025

Collision entre deux bus à Bonsecours, près de Rouen : une victime prise en charge

02/12/2025

Un kayakiste de 64 ans, tombé à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer

02/12/2025

Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

02/12/2025

Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime

02/12/2025

Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite

01/12/2025

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

01/12/2025

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025

Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

30/11/2025

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025

Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

28/11/2025

Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant

28/11/2025

L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz

28/11/2025

Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

28/11/2025

Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU

28/11/2025

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025

Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye

28/11/2025

Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »

28/11/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025 -

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025 -

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen