Sondages géotechniques sur l'A150 à Canteleu : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

Du fait d'un retard causé par les intempéries, les travaux de sondages géotechniques nécessaires aux réparations de la chaussée sur l'autoroute A150 dans le sens Rouen vers Barentin sont prolongés jusqu’au vendredi 5 décembre.

Dans ce cadre, la bretelle dite de « Canteleu » restera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 5 décembre.



Une déviation sera mise en place par l'échangeur suivant (échangeur de La Vaupalière), comme l'indique le plan ci-dessus.



Ces travaux font suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).

