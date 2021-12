Seine-Maritime : une toiture en feu au Havre, une vingtaine de sapeurs-pompiers sont sur place

Un violent feu de toiture mobilise ce jeudi à la mi-journée une vingtaine de sapeurs-pompiers rue Aristide-Briand dans le secteur de Graville au Havre.



L’incendie s’est déclaré vers 12h30 au niveau des combles aménagées d’un immeuble de ville. Six engins et vingt-deux sont pour le moment sur place pour lutter contre les flammes impressionnantes comme on peut en juger sur cette photo transmise par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



On ignore, dans l’immédiat, s’il y a des victimes.



Les sapeurs-pompiers demandent aux Havrais d’éviter le secteur.



Plus d’informations à venir sur infoNormandie