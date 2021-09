Seine-Maritime : une jeune femme, dans un état grave, secourue à Sainte-Adresse

Une femme de 25 ans a été blessée grièvement après être tombée en milieu de falaise à Sainte-Adresse à côté du bout du monde.



Les sapeurs pompiers de Seine-Maritime ont été alertés en début d’après-midi. Après reconnaissance des lieux sur place, ils ont dû faire appel à une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) pour remonter la victime à l’aide d’un dispositif sur cordes, précise ce soir le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Blessée grave, la jeune femme a été évacuée par ambulance vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



On ignore dans l’immédiat les circonstances dans lesquelles la victime a chuté. Une enquête a été ouverte par les services de police.