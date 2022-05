Seine-Maritime : un pilote de quad, auteur de multiples infractions, refuse d’obtempérer

Il pilotait un quad sans tenir compte des plus élémentaires règles de sécurité, à savoir le port d’un casque et de gants.



Un homme de 18 ans a tenté de se soustraire à un contrôle du groupe de sécurité de proximité (GSP) qui patrouillait, mardi 3 mai vers 17 heures, rue Victor-Hugo à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).



Le jeune homme était debout sur son engin dépourvu de plaques d’immatriculation et non homologué pour circuler sur la voie publique.