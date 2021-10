Seine-Maritime : un piéton tué par un véhicule en traversant la route à La Londe

Un piéton a été blessé mortellement sur la D438 ce vendredi en début d’après-midi entre La Londe et Grand-Bourgtheroulde (Seine-Maritime).



L’accident est survenu peu avant 14h30. Un piéton traversait la route au niveau de la forêt quand il a été percuté par un véhicule.



La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours et n’a pu être réanimée. Le décès a été déclaré par le médecin du SMUR.



La police a ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.



Plus d’infos à venir