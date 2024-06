Seine-Maritime : un piéton percuté mortellement par une voiture sur une bretelle de l’A13 à Oissel

Sur place, les sapeurs-pompiers ont dû prendre en charge, outre le piéton décédé, quatre autres personnes, dont un homme de 35 ans qui était présent au moment de l’accident. Cet homme, membre de la famille du défunt, n’a pas été blessé.



La conductrice de la voiture impliquée, une femme de 34 ans, en état de choc n’a pas été transportée vers un hôpital, de même que deux témoins de l’accident.



Une enquête a été ouverte par les services de police en charge des constatations et d’établir les circonstances de l’accident.



Six sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux avec quatre véhicules de secours routiers.



