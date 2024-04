Seine-Maritime : un mort et un blessé dans une collision entre une voiturette et un poids-lourd

Un accident grave de la circulation s’est produit ce jeudi soir à hauteur de Criquiers, sur la route 919 qui relie Gaillefontaine et Formerie, en Seine-Maritime. Une voiture sans permis et un poids lourd se sont percutés vers 19 heures, dans des circonstances que la gendarmerie va devoir établir.



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes, dont une était incarcérée dans la voiturette et l’autre avait été éjectée dans la violence du choc.