Seine-Maritime : un manoir ravagé par le feu à Blainville-Crevon, le propriétaire introuvable

Un périmètre de sécurité a été établi et les axes de circulation ont été coupés le temps de l'intervention qui a mobilisé 31 sapeurs-pompiers.



Les secours ne sont pas parvenus à joindre le propriétaire du manoir. « A cette heure, les recherches sont toujours en cours. Une équipe cynophile venant d'Eure-et-Loir est sur place. Également une équipe sauvetage-déblaiement du SDIS 76 », indique à 13h30 le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Plus d’infos à venir