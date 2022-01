Seine-Maritime : un accident entre deux véhicules fait quatre blessés dont un grave a Fécamp

Un accident de la route a fait un blessé grave et trois blessés légers ce lundi 31 janvier à Fécamp, en Seine-Maritime. Deux véhicules ont été impliqués sur la Départementale 486, aux alentours de 7 h 30.



Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et ont constaté qu’une des victimes était bloquée dans son véhicule. Cette dernière a été désincarcérée et prise en charge par les secours pour être transportée en urgence absolue vers l’hôpital de Fécamp. Trois autres personnes, blessées légèrement, ont été évacuées également vers le même hôpital.



Une équipe du SMUR de Fécamp a été engagée au côté de 19 sapeurs-pompiers.



Les circonstances de la collision restent à établir.



