Seine-Maritime : surpris par leur victime au cours d'une tentative de cambriolage à Oissel

Deux individus, âgés de 20 et 17 ans, ont été interpellés cette nuit de jeudi à vendredi 3 juillet à Oissel, après une tentative présumée de cambriolage.
Vers 4 h 10, un habitant de la rue Sadi-Carnot a aperçu deux hommes dans la cour de son domicile alors qu’ils tentaient de forcer la serrure de sa porte d’entrée. Resté à distance, le riverain a immédiatement composé le 17 tout en suivant discrètement leurs déplacements.
Vers 4 h 10, un habitant de la rue Sadi-Carnot a aperçu deux hommes dans la cour de son domicile alors qu’ils tentaient de forcer la serrure de sa porte d’entrée. Resté à distance, le riverain a immédiatement composé le 17 tout en suivant discrètement leurs déplacements.
En possession d'objets suspects
Grâce aux indications fournies par le témoin, une patrouille de police a localisé les deux suspects quelques minutes plus tard, avenue du Général-de-Gaulle, où ils ont été interpellés sans opposer de résistance.
L’un des mis en cause est un homme de 20 ans domicilié aux Mureaux (Yvelines). Le second est un mineur de 17 ans, domicilié à Rouen.
Les policiers ont découvert en leur possession deux sacs contenant divers objets, notamment de l’outillage, des accessoires électroniques, des effets personnels ainsi qu’un vélo d’enfant. Les deux suspects n’ont pas été en mesure d’en justifier la provenance. L’ensemble du matériel a été placé sous scellés dans le cadre de l’enquête.
L’un des mis en cause est un homme de 20 ans domicilié aux Mureaux (Yvelines). Le second est un mineur de 17 ans, domicilié à Rouen.
Les policiers ont découvert en leur possession deux sacs contenant divers objets, notamment de l’outillage, des accessoires électroniques, des effets personnels ainsi qu’un vélo d’enfant. Les deux suspects n’ont pas été en mesure d’en justifier la provenance. L’ensemble du matériel a été placé sous scellés dans le cadre de l’enquête.
D'autres cambriolages dans le secteur
Selon les premiers éléments, plusieurs cambriolages récents ont été signalés dans le secteur. Les investigations devront notamment permettre de déterminer si les objets saisis proviennent de ces faits. Les deux suspects ont été conduits à l’Hôtel de police de Rouen et remis à un officier de police judiciaire. Les enquêteurs ont également constaté que le mineur faisait l’objet d’une fiche de recherche active.